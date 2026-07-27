Presidente electo de Colombia anunció el cierre de 14 embajadas entre las que se encuentran tres de países europeos

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, afirmó este domingo el cierre de 15 consulados y 14 embajadas en diferentes partes del mundo. Asimismo, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella afirmó que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua o

Entre los países donde cerrará consulados y embajadas están Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Del mismo modo, el presidente electo anunció que unificará oficinas en Francia e Italia, donde existen representaciones ante organismos como la Unesco y la FAO.

Asimismo, indicó que: "En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", al referirse a Cuba y Nicaragua. No obstante, aclaró que estas decisiones "no significan romper relaciones diplomáticas" con el resto de los países.

"Con el resto de los países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención" de sus connacionales a través de otras embajadas, señaló De La Espriella.

En ese mismo sentido, Abelardo De La Espriella anunció la reapertura de la delegación de Colombia en Jerusalén y ordenó suspender la embajada en Palestina, una iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro tras romper relaciones con Israel en 2024, en rechazo a la ofensiva de ese país en Gaza.

El presidente electo justificó que el cierre de las embajadas le permitirá ahorrar recursos y destinarlos a fortalecer la seguridad.

Por otro lado, entre los planes del gobierno entrante también está abrir una embajada en Nigeria, la cual, según explicó, "permitirá reorganizar y hacer más eficiente" la presencia colombiana en el continente africano.

De La Espriella también informó que la ciudad de Barranquilla será la "sede permanente" de la Presidencia y que convertirá la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá, "en un museo abierto al público".

En medio de la polémica, De La Espriella aseguró que asumirá el cargo en una ceremonia que se desarrollará en la ciudad de Cali, una iniciativa que deberá ser votada en el Congreso la próxima semana.