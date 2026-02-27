NTN24
Cilia Flores

Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro, según el departamento de Justicia de EEUU

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
La esposa de Nicolás Maduro aparece en un documento del departamento de Justicia y podría enfrentar cargos que la condenen a cadena perpetua en caso de no colaborar con la justicia.

Cilia Flores en el ojo de la justicia de Estados Unidos: conspiración para narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego, son algunos de los cargos que el departamento de Justicia imputó a la esposa de Nicolás Maduro, considerada la estratega de la organización criminal.

El documento, al que tuvo acceso NTN24, detalla cómo Flores, junto al narcodictador venezolano, ordenó asesinatos y secuestros para facilitar y mantener sus actividades delictivas.

o

Además, el escrito señala que Cilia Flores era la estratega de la organización criminal Cartel de los Soles, diseñó una red de tráfico ilegal de cocaína y conspiró para introducir drogas en Estados Unidos.

Esto es parte de lo que dice el documento obtenido por NTN24 sobre Cilia Flores:

“Entre el 2004 y 2015, aproximadamente, Maduro y Flóres colaboraron para traficar con cocaína, gran parte que ha sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la ayuda de escoltas militares armadas”.

“Durante este tiempo, Maduro y Flóres mantuvieron sus propios grupos de bandas patrocinadas por el estado, conocidos como ‘Colectivos’, para facilitar y proteger sus operaciones de tráficos de drogas”.

“Maduro y Flores también ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o socavaban de alguna u otra manera sus operaciones de tráfico”.

o

El documento también detalla cómo Maduro, su hijo Maduro Guerra (Nicolasito), Diosdado Cabello y Cilia Flores se asociaron con narcotraficantes de todo el continente para enviar drogas a Estados Unidos, al Caribe y en Centroamérica. Eran cerca de 250 toneladas de cocaína la que movía esta mafia.

El papel también tiene testimonios de los conocidos como ‘Narcosobrinos’ quienes aseguraron que había conexiones con otros grupos criminales como las Farc en Colombia para financiar ilegalmente la campaña de Cilia Flores en la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela.

Los cargos que enfrentaría Cilia Flores serían conspiración para importar cocaína, posesión ilegal de armas de fuego y conspiración para posesión de armas de fuego y artefactos destructivos, y por estos delitos podría hasta enfrentar cadena perpetua si decide ir a juicio, si se declara culpable y colabora con la justicia podría enfrentar entre 20 y 30 años de prisión.

