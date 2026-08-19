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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Julián Álvarez

"El delantero está absolutamente furioso": revelan estado de las negociaciones que llevarían a futbolista que jugó la final Argentina vs España al Barcelona

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Camiseta del Barcelona | Foto: EFE
Camiseta del Barcelona | Foto: EFE
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió este miércoles que el delantero argentino Julián Álvarez se quedará en el club rojiblanco.

El reconocido periodista experto en el mercado de fichajes del fútbol internacional, Fabrizio Romano, reveló el estado en el que se encuentran las negociaciones en torno al delantero argentino Julián Álvarez.

Romano reveló que el delantero está presionando para salir de su actual equipo, el Atlético de Madrid, y sumarse como el gran refuerzo de la temporada del Barcelona.

En medio de la tensa situación, Romano indicó que “Julián Álvarez ha sido oficialmente excluido de la plantilla del Atlético de Madrid para su partido inaugural de La Liga contra el Málaga esta noche”.

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“Se entiende que Álvarez sigue presionando para unirse al Barcelona y cumplir su sueño", indicó el periodista.

El comunicador, además, manifestó que el Atlético se ha mostrado reacio a vender a Álvarez incluso a un alto precio lo que ha provocado un gran disgusto en el delantero argentino, subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial 2026 que se acabó el pasado 19 de julio.

En medio del que se antojo el culebrón del mercado de pases de verano el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió este miércoles que el delantero argentino Julián Álvarez se quedará en el club rojiblanco y "se ganará a la afición en dos partidos".

Cerezo insistió en la línea del club de no vender al jugador, tal como había hecho también el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, quien afirmó a mediados de julio, en pleno Mundial 2026, que no aceptaría "ni 100, ni 150 ni 200 millones" por Julián Álvarez, pretendido desde hace meses por el Barza como reemplazo del polaco Robert Lewandowski.

"Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica", aseguró Cerezo a los medios.

"Ya dije en principio que no se vendía", añadió el presidente del Atlético, cuyo equipo se estrena en LaLiga este miércoles contra el recién ascendido Málaga.

Cerezo no se mostró preocupado por cómo pueda recibir la afición rojiblanca al delantero argentino, después de que llegara a expresar su deseo de salir del club, aunque sin precisar destino.

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"Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, que se ganará a la afición en dos partidos", aseguró el presidente del Atlético, tras la tradicional comida de directivas antes del partido contra el Málaga.

El martes, el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, insistió en "tratar de armar un equipo alrededor de él (Julián Álvarez)", aunque adelantó que no estaría frente al Málaga por falta de rodaje para competir.

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