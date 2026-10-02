Justicia de Estados Unidos acusa a tres extranjeros de fraude electoral en Luisiana: esto se sabe

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves, 2 de octubre, sobre tres nuevos casos relacionados con presunta votación ilegal en Luisiana. De acuerdo con una publicación de la dependencia, los señalados son ciudadanos de Nicaragua, Cuba y México, quienes habrían participado ilegalmente en procesos electorales celebrados en 2024.

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Según el mensaje difundido por el Departamento de Justicia, el ciudadano nicaragüense fue acusado de presuntamente votar de manera ilegal en las elecciones de marzo y noviembre de 2024. En los otros dos casos, correspondientes a ciudadanos de Cuba y México, las acusaciones están relacionadas con la supuesta participación ilegal en las elecciones de noviembre de ese año.

Cabe resaltar que esto se da a poco más de un mes de las próximas elecciones en Luisiana. La Secretaría de Estado de ese territorio confirmó que el 3 de noviembre de 2026 se realizará la elección general para el Senado federal y la elección abierta para la Cámara de Representantes. La votación anticipada está programada entre el 20 y el 27 de octubre.

El Departamento de Justicia ha intensificado durante septiembre sus investigaciones y procesos judiciales relacionados con posibles delitos electorales. El pasado 18 de septiembre, la dependencia informó sobre cargos contra 16 personas en distintos estados por presunta votación ilegal, registros fraudulentos y declaraciones falsas de ciudadanía.

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En Luisiana, además, las autoridades federales anunciaron el 14 de septiembre la acusación contra Michael Wedderburn, ciudadano de Jamaica, por presuntamente votar siendo no ciudadano. También fue acusada Bridget Johnson, señalada de haber presentado una solicitud de registro electoral a nombre de Wedderburn, afirmando falsamente que era ciudadano estadounidense.

La normativa electoral de Luisiana establece que, para registrarse y votar, se debe ser ciudadano estadounidense. La Secretaría de Estado mantiene actualmente ese requisito de cara a las elecciones de noviembre.

Finalmente, cabe aclarar que los casos anunciados por el Departamento de Justicia corresponden a acusaciones y no a condenas. Las personas señaladas conservan la presunción de inocencia mientras los procesos avanzan ante los tribunales.