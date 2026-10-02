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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos sanciona a presunta red de financiación del grupo terrorista Hamás

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de militantes de Hamás (EFE)
Foto de militantes de Hamás (EFE)
Según el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, quedó al descubierto una compleja red de financiamiento, para transferir fondos a Hamás, incluso en criptomonedas, mediante organizaciones benéficas que actuaban como fachada.

Estados Unidos sancionó este viernes a tres personas y dos organizaciones benéficas con sede en Francia, a las que acusa de integrar una red que habría recaudado más de dos millones de dólares para Hamás.

Según el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, quedó al descubierto una compleja red de financiamiento, para transferir fondos a Hamás, incluso en criptomonedas, mediante organizaciones benéficas que actuaban como fachada.

Entre los sancionados figura Saleem Abdallah Saleem al Zaq, identificado como un miembro de Hamás que supervisa la red financiera y trabaja con la oficina de medios del grupo.

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Las medidas punitivas alcanzan además a Faouzi Barika y Amel Oualid, vinculados a las organizaciones benéficas con sede en Francia Association Baraka y Ensemble C Mieux, también sancionadas el viernes.

Barika y Oualid "operan desde Francia, donde dirigen supuestas organizaciones benéficas que, en apariencia, recaudan dinero con fines humanitarios para ayudar a los civiles de Gaza", indicó el Tesoro.

Señaló que esta red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, de los cuales 1,5 millones se obtuvieron después del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás contra Israel.

Ese ataque provocó una ofensiva militar de Israel sobre Gaza que dejó vastas zonas del territorio palestino reducidas a escombros y más de 74.000 muertos, según cifras avaladas por la ONU.

La ofensiva israelí despertó simpatía mundial por la causa palestina, aunque los gobiernos aliados de Israel evitaron una condena rotunda.

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