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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Escudo de las Américas

Poderosa alianza contra el crimen se fortalece: Perú anuncia que se une al Escudo de las Américas

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La presidente de Perú, Keiko Fujimori, anunció este 10 de septiembre que formará parte de la poderosa alianza de Estados Unidos contra el crimen organizado en la región, el Escudo de las Américas. Fujimori hizo el anuncio oficial junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encuentra en territorio peruano en la que es su última parada de su gira por Sudamérica. “Como presidenta constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas… porque para nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos lo difícil que es ahora enfrentar esta criminalidad que no respeta fronteras, y por eso la necesidad de unir nuestros esfuerzos con los otros países”.

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