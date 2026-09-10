"La amo, espero reunirme con ella": primera ministra de Trinidad y Tobago busca acercamiento con Delcy Rodríguez

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha sorprendido a muchos este miércoles al revelar su intención de reunirse con Delcy Rodríguez y afirmar que sostiene una relación de cercanía con la dirigente del régimen venezolano, pese a las fuertes tensiones que han marcado los vínculos entre ambos territorios en el transcurso del último año.

VEA TAMBIÉN Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela o

“La amo. Espero reunirme con ella”, afirmó Persad-Bissessar frente a periodistas al ser consultada acerca de la posibilidad de encontrarse con Rodríguez en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La declaración ha sido recogida por TTT News y posteriormente por EFE.

La primera ministra detalló que existe un plan para tratar de concretar el encuentro alrededor del 25 de septiembre, pero aclaró que aún no se ha confirmado. Según dijo, el ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de CARICOM, Sean Sobers, está trabajando en los preparativos.

“Me reuniré con cualquiera que quiera reunirse conmigo”, añadió Persad-Bissessar quien, igualmente, manifestó su expectativa de que las relaciones entre ambos entren en una nueva etapa.

El probable encuentro refleja un giro significativo. En octubre de 2025, la Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano declaró a Persad-Bissessar persona no grata, mientras existían las críticas de Caracas por la cooperación militar de Trinidad y Tobago con Estados Unidos. La tensión incrementó luego con la crisis entre Washington y Caracas.

No obstante, Puerto España y Caracas progresan en un proceso de acercamiento que tiene un relevante componente económico. El canciller trinitense Sean Sobers visitó Caracas el pasado 3 de septiembre y mantuvo reuniones con funcionarios venezolanos para establecer una nueva agenda bilateral.

Tanto Trinidad y Tobago como el régimen indicaron que esa agenda necesita cooperación en comercio, energía, agricultura, protección ambiental, cultura y seguridad, así como también de mecanismos para dejar abiertos los canales de comunicación.

Uno de los intereses que más importancia tiene para Trinidad y Tobago tiene relación con el gas natural venezolano. Persad-Bissessar afirmó que no tiene dudas de que el gas va a llegar a su país en el transcurso del próximo año y resaltó la cercanía geográfica entre ambas naciones.

“Somos vecinos. De hecho, somos familia”, afirmó la primera ministra, la cual reveló que su suegra es venezolana.

Por último, el interés energético está relacionado, entre otros proyectos, con el yacimiento de gas Loran-Manatee. Este se extiende a los dos lados de la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Caracas notificó también sobre acuerdos con empresas internacionales para progresar en la explotación de recursos gasíferos.