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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Nicaragua

"La democracia representativa ya no existe en Nicaragua": Consejo Permanente de la OEA convoca con urgencia reunión para "considerar" situación del país

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega (EFE)
Daniel Ortega (EFE)
El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución para convocar a una reunión de cancilleres que debata las acciones frente al plan del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución para convocar a una reunión de cancilleres que debata las acciones frente al plan del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres que debata acciones frente al plan del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de abolir las elecciones competitivas en Nicaragua.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó la propuesta con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, de que el Congreso nicaragüense, controlado por Ortega y Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios.

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La resolución recuerda que el artículo 61 de la Carta de la OEA establece la posibilidad de convocar una Reunión de Consulta de cancilleres para abordar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos.

“Recordando asimismo la declaración AG/DEC. 120 (LVI-O/26, "La situación en Nicaragua", y la consideración de la situación en Nicaragua por el Consejo Permanente en su sesión extraordinaria del 5 de agosto de 2026”, indica.

El documento sostiene que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un problema urgente y de interés común para los Estados americanos. Además, señala que la democracia representativa, considerada una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ya no existe en Nicaragua.

Por ello, el Consejo Permanente resolvió convocar, tan pronto como sea posible, “una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Secretaría General de la Organización, tan pronto como sea posible, para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional”.

También encomienda a la Presidencia del Consejo Permanente, con el apoyo de la Secretaría General, preparar y presentar a los Estados miembros un proyecto de temario y el reglamento que regirá la reunión, de conformidad con el artículo 63 de la Carta de la Organización.

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