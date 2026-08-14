Polémica por carta del director de la UNGRD de Petro en la que no considera necesaria ayuda de rescatistas internacionales en Colombia

Una carta oficial revela que la decisión de no permitir la entrada a Colombia de rescatistas internacionales fue del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres del ahora expresidente Gustavo Petro. El documento lo firmó Javier Pava, quien era director de esa oficina de la anterior administración, y estuvo en el cargo hasta el 11 de agosto, 24 horas después del terremoto, pese a que la administración de izquierda había concluido cuatro días atrás.