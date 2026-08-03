Julio fue clasificado como "mes seco" en Caracas, según el centro meteorológico de la UCV

El pasado mes de julio de 2026 fue clasificado oficialmente como un “mes seco” en Caracas, según el informe del Centro Meteorológico de la UCV.

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De acuerdo con la mencionada instancia académica, el registro de lluvias estuvo por debajo del promedio aritmético histórico para el período.

Los especialistas de la casa de estudios califican el mes como 'seco', destacando que el acumulado del año se ubica en 290,7 mm, menor que el promedio acumulado histórico de 401.7 mm.

Los expertos atribuyen esta disminución en las lluvias a los efectos persistentes asociados al fenómeno de El Niño.

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Se entiende como un mes seco aquel en el que la precipitación mensual en milímetros es inferior al doble de su temperatura media en grados Celsius.

Esto forma parte de las temporadas o períodos de menos precipitaciones dentro del ciclo climático anual de las demarcaciones.

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El fenómeno de 'El Niño' es un evento climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico tropical, la alteración de los vientos y la modificación de las lluvias en el mundo.

En Venezuela, este fenómeno (conocido en periodos intensos como el 'Súper Niño') tiene efectos directos como el calor extremo y sequías.