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Martes, 28 de abril de 2026
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estrecho de Ormuz

Casa Blanca se pronuncia sobre última propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
El presidente Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington.

La Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de hidrocarburos, dos meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Las conversaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

Sin embargo, una frágil tregua está activa desde hace casi tres semanas.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington a través del mediador Pakistán, informó la agencia de noticias Fars.

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El plan contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una rueda de prensa que la oferta estaba "siendo discutida".

"Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes", declaró el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, según la televisión estatal.

Washington ha de aceptar que le toca "abandonar sus exigencias ilegales e irracionales", agregó.

Al ser preguntado sobre los términos de la propuesta de Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a Fox News que era "mejor" de lo que Washington pensaba que "iban a presentar", pero cuestionó la sinceridad de fondo.

"Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento", afirmó.

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El canciller del régimen de Irán, Abás Araqchi, culpó el lunes a las "exigencias excesivas" de Washington por el fracaso de las conversaciones de paz durante una visita a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin le prometió el apoyo de Moscú para poner fin a la guerra.

Araqchi se encontraba en San Petersburgo tras visitar Omán y Pakistán.

Islamabad había acogido sin éxito una primera ronda de conversaciones entre las dos partes, y la visita de Araqchi este fin de semana había suscitado esperanzas de más diálogos.

Sin embargo, Trump canceló el viaje previsto de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Pueden llamarnos", justificó Trump a Fox News, al asegurar que la cancelación no supone un retorno a las hostilidades.

Teherán, por su parte, exige "garantías creíbles" para su seguridad con miras a una normalización en el Golfo, dijo el embajador iraní Amir Iravani durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

De su parte, el Parlamento iraní prepara una ley que prevé poner el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas.

Según ese texto, los buques israelíes tendrán prohibido pasar por allí y los peajes deberán pagarse en riales iraníes.

"No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles por usarla", replicó Rubio en Fox News.

En tiempos de paz, una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas transita por el estrecho de Ormuz.

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