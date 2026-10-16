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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Donald Trump

La Casa Blanca niega que Trump diera la orden de reducir los servicios de Starshield en Ucrania

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Kiev informó de restricciones al servicio, operado por SpaceX de Musk, el miércoles, poco después de que Trump criticara a Ucrania e instara al país a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.

Donald Trump no pidió una reducción de los servicios satelitales de Starshield para Ucrania, dijo el viernes un funcionario estadounidense, después de que el magnate tecnológico Elon Musk insistiera en que cualquier limitación al sistema de comunicaciones habría provenido, en última instancia, del presidente.

"El presidente nunca hizo ninguna solicitud de ese tipo", dijo el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato en respuesta a una pregunta sobre si la orden había provenido de la Casa Blanca.

Kiev informó de restricciones al servicio, operado por SpaceX de Musk, el miércoles, poco después de que Trump criticara a Ucrania e instara al país a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.

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Musk había dicho que "cualquier límite de velocidad o uso" de los sistemas Starshield de su empresa SpaceX fue "decidido por el ejército estadounidense y, en última instancia, por el POTUS" (Presidente de los Estados Unidos, según el acrónimo en inglés).

Ucrania utiliza Starshield, el servicio satelital de grado militar de Starlink, para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores.

También utiliza el sistema satelital civil paralelo de SpaceX, Starlink.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el viernes que el servicio estaba en proceso de ser restablecido y que "mis socios me dijeron que la administración y la Casa Blanca enviaron un mensaje a SpaceX pidiéndoles" que lo hicieran.

Las relaciones entre Washington y Kiev han sido cada vez más tensas en los últimos días.

Trump pidió que Zelenski sea reemplazado después de que el líder ucraniano criticara un acuerdo estadounidense que permite la entrada de más diésel ruso en los mercados mundiales.

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