La Casa Blanca publica los términos del acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela en documento en el que habla de "gobiernos futuros"

La Casa Blanca publicó este lunes los términos del acuerdo petrolero que fue firmado entre Estados Unidos y Venezuela con el que destaca que el país norteamericano se asegura el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo.

Precisa que el régimen venezolano al que se refiere como “las autoridades interinas venezolanas” han otorgado a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), “una compañía petrolera privada que es la segunda mayor productora privada de petróleo venezolana y un operador de probada trayectoria, concesiones de 100 años para 17 campos petrolíferos”.

VEA TAMBIÉN Así funcionará el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela: NTN24 obtuvo detallada descripción del Departamento de Estado o

“Millones de barriles de la nueva producción venezolana serán procesados ​​en refinerías estadounidenses y bombeados con plataformas e infraestructura estadounidenses, lo que respaldará miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos y miles de empleos aquí en el país”, indicó.

En el documento, la Casa Blanca se refiere a la situación política de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en una operación quirúrgica el pasado 3 de enero, y habla del impacto del acuerdo en “gobiernos futuros”.

Para la sede del Gobierno de Estados Unidos esta innovadora “privatización e inversión” en el sector energético venezolano es un paso clave “en el plan de tres partes de la Administración Trump para la estabilización, la reconstrucción y la transición democrática”.

“El crecimiento de la producción, el rendimiento y la inversión liderado por el sector privado en Venezuela es una condición previa fundamental para impulsar la continuidad de las reformas y la transición democrática tras el increíble éxito de la Operación Resolución Absoluta (en la que se capturó a Maduro)”, mencionó.

La Casa Blanca mencionó que NABEP ha desarrollado un ambicioso plan para aumentar rápidamente la producción invirtiendo “hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela, lo que contribuirá a impulsar el crecimiento económico, a generar miles de empleos bien remunerados en Venezuela y a propiciar decenas de miles de millones de dólares en actividad económica más amplia”.

Para la Casa Blanca las concesiones de NABEP se rigen por la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, adoptada con el apoyo de Estados Unidos, que prevé una modernización histórica, la privatización y el desarrollo del sector petrolero venezolano,” actualmente rezagado”.

“En este marco, a medida que aumente su producción, NABEP pagará aproximadamente 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años, lo que representa un ingreso y un apoyo fiscal cruciales para que los gobiernos venezolanos, tanto actuales como futuros, financien la reconstrucción y el desarrollo social”, precisó la Casa Blanca.

Este lunes además se conoció que este martes a la 1:30 de la tarde hora local el presidente Trump se reunirá con ejecutivos petroleros.