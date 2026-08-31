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Así funcionará el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela: NTN24 obtuvo detallada descripción del Departamento de Estado

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Según el Departamento de Estado, Washington asegurará el 55% de la producción efectiva de una nueva empresa privada creada para explotar parte de las reservas petroleras venezolanas.

NTN24 conoció de forma oficial cómo funcionará el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.

Según el Departamento de Estado, Washington asegurará el 55% de la producción efectiva de una nueva empresa privada creada para explotar parte de las reservas petroleras venezolanas.

Pero hay otro dato que llama particularmente la atención: hay concesiones petroleras que podrían extenderse hasta por 100 años.

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El Departamento de Estado indicó que “los Departamentos de Estado y de Guerra han negociado una oportunidad histórica para asegurar el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente”.

“El acuerdo que hemos negociado asegurará a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de una nueva empresa conjunta privada que se convertirá en la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por reservas, dividida entre la participación accionaria de la empresa matriz y la compra garantizada a precio de costo para el gobierno americano”, indicó.

A su turno, precisó que con el apoyo del Gobierno norteamericano “Delcy Rodríguez ha otorgado a una empresa privada, un proyecto conjunto del gobierno americano y un operador privado con experiencia en Venezuela, concesiones por 100 años para campos petroleros que suman 63 mil millones de barriles de reservas probadas”.

“Esta nueva entidad será la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas, después de Saudi Aramco”, indicó.

De esta manera, según el Departamento de Estado “el Gobierno de Estados Unidos ha asegurado más de la mitad del valor de este nuevo gigante petrolero, dividido entre la participación accionaria y la compra garantizada a precio de costo”.

“A medida que la empresa aumente la producción, el suministro estable de petróleo a precio de coste que se generará en nuestro hemisferio contribuirá a llenar la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos y a satisfacer las necesidades de suministro de nuestras Fuerzas Armadas”, concluyó.

Este lunes, cabe resaltar, el presidente Donald Trump se refirió al acuerdo. En una rueda de prensa indicó que para muchos es “el mejor acuerdo jamás realizado”.

“Veamos qué sucede. Pero hay que resaltar que también fue un acuerdo muy bueno para Venezuela, porque las empresas más poderosas y ricas del mundo entraron en el país para aprovechar un recurso de valor increíble que permanecía inactivo”, expresó.

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Trump resaltó que el objetivo es extraer petróleo que por año ha permanecido inactivo. “Pero nosotros vamos a extraer todo eso; vamos a sacar ese petróleo y traerlo a EE. UU. para nuestras refinerías”.

“Nuestras plantas y refinerías están diseñadas específicamente para el petróleo pesado venezolano. El petróleo pesado es algo bueno, no malo; sirve para muchas cosas. Ya saben, es ideal para el asfalto, las carreteras y todo eso. Así que hacemos muchas cosas con él. Se trata de un acuerdo como ningún otro del que se haya oído hablar; tal vez el mejor acuerdo de la historia. ¿Quién sabe? Pero ya estamos hablando de millones y millones”, aseveró el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si Venezuela debería abandonar la OPEP, el mandatario expresó que eso depende de las personas que están en el poder.

“Depende de ellos. Tenemos una muy buena relación con Venezuela. Son en cierto sentido como un equipo”, indicó.

Trump también develó el tiempo aproximado que podría tardar en llegar el crudo venezolano a Estados Unidos y sugirió que sería un lapso de un par de años.

Este lunes además se conoció que este martes a la 1:30 de la tarde hora local el presidente Trump se reunirá con ejecutivos petroleros.

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