La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige libertad plena para los detenidos por motivos políticos en Venezuela

A pesar de saludar las recientes excarcelaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la liberación inmediata, plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

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Para dicha instancia, el Estado venezolano debe "otorgar la libertad incondicional y dejar sin efecto los procesos judiciales y restricciones asociadas a las detenciones".

A su vez, sostuvo que lo apropiado sería "garantizar que las personas liberadas recuperen por completo sus derechos sin medidas sustitutivas que mantengan las secuelas del encarcelamiento arbitrario".

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Al tiempo pidió "investigar las violaciones denunciadas, reparar a las víctimas y asegurar la independencia judicial en el país".

Según el último registro oficial de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 391 presos políticos.

Esta cifra se actualizó tras un reciente proceso de excarcelaciones iniciado a mediados de agosto de 2026, en el cual el régimen anunció la liberación de 131 personas, de las cuales más de 80 ya han sido verificadas de manera independiente.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.