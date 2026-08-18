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Martes, 18 de agosto de 2026
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Sismo en Venezuela

Nuevo sismo de magnitud 4,0 sacude a la Guaira en la madrugada y genera alarma en la costa de Venezuela

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
sismo de magnitud 4,0 sacude a la Guaira- Foto: Ilustracion Canva
sismo de magnitud 4,0 sacude a la Guaira- Foto: Ilustracion Canva
El movimiento telúrico se registró el martes 18 de agosto a 10 kilómetros al noroeste de la costa.

Un sismo de magnitud 4,0 con epicentro en el estado La Guaira se sintió fuertemente en la franja costera y en diversos sectores de Caracas durante la madrugada de este martes 18 de agosto.

Tras el evento telúrico, la presidenta encargada del régimen Delcy Rodríguez, informó la activación inmediata de los protocolos institucionales de emergencia a través de sus canales oficiales.

“Quiero informar que se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, confirmó Delcy.


El evento sísmico genera especial atención entre los organismos de gestión de riesgo debido a que La Guaira fue la entidad más golpeada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de junio.

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De acuerdo con el balance oficial más reciente presentado, la cifra consolidada por la tragedia asciende a 6.438 fallecidos, de las 59.109 viviendas evaluadas tras el desastre inicial, 20.696 se encuentran catalogadas en alto riesgo y 13.733 permanecen con uso restringido.

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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del régimen mantendrá el monitoreo permanente en las zonas vulnerables, al tiempo que continúan los trabajos de evaluación e inspección en los inmuebles previamente catalogados en situación de riesgo.

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