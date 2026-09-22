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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Israel

La Corte Internacional de Justicia confirmó la salida de Colombia del caso contra Israel por genocidio

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Omar Bula y Vivian Aisen - Foto Cancillería Colombia
Omar Bula y Vivian Aisen - Foto Cancillería Colombia
Según el comunicado divulgado, el país le notificó el viernes 18 de septiembre esta decisión, que había presentado el 5 de abril de 2024, durante el Gobierno de Petro.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó este martes que Colombia ya no hace parte del proceso que Sudáfrica adelanta contra Israel, acusado de violaciones de la Convención contra el Genocidio en la Franja de Gaza.

Según el comunicado divulgado, el país le notificó el viernes 18 de septiembre su decisión de retirar la declaración de intervención que había presentado el 5 de abril de 2024.

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"Colombia informó a la Corte que había decidido retirar la Declaración de intervención que había presentado en virtud del artículo 63 del Estatuto de la Corte el 5 de abril de 2024", señaló la CIJ.

Cabe resaltar que la confirmación oficial llega después de que el canciller israelí, Gideon Sa’ar, diera a conocer la decisión el pasado sábado, 19 de septiembre. El funcionario vinculó la decisión con una conversación que sostuvo el 15 de julio en Washington con el canciller colombiano, Omar Bula.

Sa’ar le agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y se refirió al periodo anterior como la "era antisemita de (Gustavo) Petro". El canciller, por su parte, había dicho ante la Comisión Segunda del Senado que la nueva etapa de relaciones con Israel busca proteger los intereses nacionales y generar una relación más estrecha para mejorar las condiciones de los dos países.

Asimismo, cabe resaltar que la decisión revierte una de las banderas de política exterior del Gobierno de Gustavo Petro, que, en su momento, la Cancillería explicó señalando que Colombia quería exponer su interpretación de las obligaciones de la Convención contra el Genocidio y contribuir al trámite promovido por Sudáfrica.

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Del mismo modo, cabe aclarar que el retiro no frena el litigio. Sudáfrica presentó la demanda el 29 de diciembre de 2023 y, desde entonces, la CIJ ha dictado tres órdenes de medidas provisionales, aunque aún debe pronunciarse sobre el fondo.

Tras la salida colombiana, la lista de intervinientes queda en 21 Estados, entre ellos México, Chile, Bolivia, Brasil, Cuba, Paraguay, España, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Turquía y Palestina.

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