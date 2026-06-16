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Martes, 16 de junio de 2026
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Brasil

La Corte Suprema de Brasil condena a hijo del expresidente Bolsonaro por buscar sanciones de EE. UU. contra su propio país

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Eduardo Bolsonaro | Foto EFE
Eduardo Bolsonaro | Foto EFE
El hijo de Jair Bolsonaro se ha reunido con autoridades del gobierno de Trump y se ha vinculado con redes políticas de Estados Unidos para conseguir apoyo para su padre.

La Corte Suprema brasileña condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo.

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El exmandatario (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por pretender aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

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La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de "coacción" contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara por su padre.

"No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país", sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.

La justicia condenó al exdiputado de 41 años en medio de tensiones entre Washington y Brasilia tras un encuentro en mayo entre Trump y otro hijo del expresidente brasileño, el senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula para los comicios presidenciales de octubre.

Cuatro jueces de la corte acogieron el argumento de la fiscalía, que imputó a Eduardo Bolsonaro por "amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes" con que conseguiría "de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa" como era deseable para su padre.

Eduardo Bolsonaro también quedará inhabilitado para cargos públicos por ocho años tras cumplir su pena.

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Su condena "es una demostración más de que la oposición en este país está siendo cazada", sostuvo en X el líder del bolsonarismo en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante.

Finalmente, Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena en su casa en Brasilia, gracias a un permiso temporal por razones de salud.

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