Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

El diario digital español Vozpópuli reveló que Estados Unidos tenía un plan para retener al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero en el aeropuerto de República Dominicana antes de viajar a Caracas, Venezuela, para reunirse con Delcy Rodríguez, pero el operativo finalmente no se ejecutó.

De acuerdo con el artículo de Isaac Blanco, subdirector de Vozpópuli, la finalidad del operativo era impedirle a Zapatero ocultar pruebas de su caso en tierras venezolanas, a propósito de su visita a la encargada del régimen de ese país.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con Blanco, ordenó para el 19 de mayo el despliegue de varios de sus agentes en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con el objetivo de "retener" a Zapatero e impedir así que pudiera viajar a Caracas.

"La intención era devolverlo a Madrid tras notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) (…) las autoridades de Estados Unidos estaban al corriente de los planes del expresidente del Gobierno de viajar desde Madrid a Dominicana con varios familiares en un vuelo regular de Air Europa con la previsión de hacer escala en la isla caribeña para ser luego trasladado a la capital venezolana", dice el artículo.

La información fue revelada por ese diario luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia español que investiga a Rodríguez Zapatero por presunta corrupción abriera una investigación aparte sobre las joyas encontradas durante un registro de su despacho.

Zapatero, primer ministro entre 2004 y 2011, sigue siendo una figura relevante en el principal partido gobernante, el Partido Socialista, y las acusaciones de corrupción —que él ha negado— han aumentado la presión sobre el Gobierno tras una serie de escándalos de corrupción.

El juez de instrucción José Luis Calama declaró que las joyas incautadas durante el registro del 19 de mayo, valoradas provisionalmente en unos 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares), carecen actualmente de documentación que acredite su origen.

Afirmó que la posesión de activos de alto valor sin una clara trazabilidad fiscal podría indicar posibles delitos de evasión fiscal o contrabando, citando la ausencia de documentos aduaneros o pruebas de que se hubieran pagado los derechos de importación.

El viernes por la mañana, su portavoz, Luis Arroyo, declaró en una publicación en X que Zapatero abordaría el asunto de las joyas ante el juez.

Zapatero deberá declarar los días 17 y 18 de junio en el caso de corrupción, que gira en torno a una red de tráfico de influencias y blanqueo de dinero que supuestamente él dirigía.

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Se sospecha que la red se ha beneficiado de ejercer presión sobre las autoridades públicas en nombre de terceros, principalmente la aerolínea española Plus Ultra, que recibió un rescate estatal en 2021.