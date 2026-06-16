NTN24
Martes, 16 de junio de 2026
Martes, 16 de junio de 2026
Abelardo de la Espriella

"Si pretenden incendiarme el país recibirán el peso de la ley": Abelardo de la Espriella a la Primera Línea a días de elecciones en Colombia

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
De La Espriella hizo un llamado urgente a sus seguidores para alcanzar entre 13,5 y 14 millones de votos y advirtió que "esto no se gana hasta que se gana".

En la recta final de la campaña presidencial colombiana, el candidato opositor Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo participaron en una entrevista con José Manuel Acevedo, director de noticias de RCN, donde presentaron sus propuestas y realizaron fuertes denuncias contra su rival político, Iván Cepeda.

De La Espriella hizo un llamado urgente a sus seguidores para alcanzar entre 13,5 y 14 millones de votos y advirtió que "esto no se gana hasta que se gana".

El candidato enfatizó en la necesidad de una victoria contundente por más de dos millones de votos para evitar, según sus palabras, que "Cepeda y toda la izquierda radical se agarren de eso para no reconocer el resultado de la elección".

o

Presentó, además, graves acusaciones contra su opositor Iván Cepeda de quien dijo “está aliado con el narcoterrorismo en el Cauca, en el Chocó, en parte del Valle del Cauca y en Nariño para que presionen a la gente en esas regiones".

De La Espriella denunció que, en algunos lugares del Cauca, Cepeda obtuvo el 95 por ciento de la votación y que personas que votaron por su candidatura fueron amenazadas y desplazadas.

Sobre la reducción del tamaño del Estado, José Manuel Restrepo explicó mediante un ejemplo didáctico que el funcionamiento actual del Estado colombiano "no es viable financieramente". En ese sentido, señaló que el gasto supera los ingresos significativamente.

De La Espriella prometió indemnizar adecuadamente a quienes salgan del sector público y crear programas con el sector privado: "No los vamos a dejar tirados porque también tenemos una responsabilidad con ellos".

o

En materia educativa, los candidatos presentaron un programa de educación digital que incluye llevar la universidad a casa de los jóvenes mediante una plataforma virtual avalada por el Ministerio de Educación, con computadores gratuitos y conectividad.

El modelo busca formar jóvenes en ciclos cortos en áreas como producción de contenidos, nuevas tecnologías, robótica e inteligencia artificial, con inclusión inmediata al mercado laboral.

Además, el aspirante a la presidencia, conocido entre sus seguidores como El Tigre, les pidió a los jóvenes que integran la denominada Primera Línea, que no se “dejen engañar” por los políticos que intentan, a su modo de ver, influenciarlos para salir a las calles a protestas.

Advirtió, en ese sentido, que recibirán “el peso de la ley” si lo que pretende este movimiento es “incendiar el país”.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Elecciones en Colombia

Iván Cepeda

Gustavo Petro

Segunda vuelta presidencial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Así son los ejercicios de desembarco de tropas anfibias de EE. UU. en su base naval de California

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Política

Ver más
Julián Meneses, consultor colombiano, autor y analista en jefe (Chief Analyst) de Strategiio / Persona votando - Fotos: NTN24 / Pexels
Elecciones

"Cuando se presentan problemas en la economía, legitimidad y seguridad, la gente tiende a votar por la derecha": analista Julián Meneses sobre recientes elecciones presidenciales en América Latina

Pacho Santos e Iván Cepeda - Fotos EFE y AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones en Colombia

"Mándele ya una carta de renuncia al Senado para que pueda salir a hacer la campaña que quiere": Mauricio Cárdenas cuestiona a Petro por su participación en política

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Entrevista a la presidente de Costa Rica, Laura Fernández / FOTO: NTN24
Entrevistas NTN24

Presidente de Costa Rica respalda presión de EEUU al régimen de Cuba: "Frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre no hay espacio gris"

Capitolio de los Estados Unidos - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Las primeras reacciones desde Estados Unidos a los resultados de las elecciones en Colombia: "orgulloso del pueblo colombiano"

Donald Trump - Foto AFP
Acuerdo

El régimen de Irán dice que todavía no se ha llegado a una "conclusión definitiva" sobre un acuerdo con EE. UU.

Árbitro de fútbol / Copa Mundial de la FIFA - Fotos de referencia: EFE
Mundial

La FIFA dio a conocer el cuerpo arbitral para el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: hay presencia colombiana

Eduardo Coudet. técnico de River Plate y Juan Fernando Quintero - Fotos: AFP
Juan Fernando Quintero

Técnico de River Plate aclara rumores sobre supuestas diferencias con Juan Fernando Quintero y el futuro del jugador

Julián Meneses, consultor colombiano, autor y analista en jefe (Chief Analyst) de Strategiio / Persona votando - Fotos: NTN24 / Pexels
Elecciones

"Cuando se presentan problemas en la economía, legitimidad y seguridad, la gente tiende a votar por la derecha": analista Julián Meneses sobre recientes elecciones presidenciales en América Latina

Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino, a los 77 años - AFP
Argentina

Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino, a los 77 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre