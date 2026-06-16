"Si pretenden incendiarme el país recibirán el peso de la ley": Abelardo de la Espriella a la Primera Línea a días de elecciones en Colombia

En la recta final de la campaña presidencial colombiana, el candidato opositor Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo participaron en una entrevista con José Manuel Acevedo, director de noticias de RCN, donde presentaron sus propuestas y realizaron fuertes denuncias contra su rival político, Iván Cepeda.

De La Espriella hizo un llamado urgente a sus seguidores para alcanzar entre 13,5 y 14 millones de votos y advirtió que "esto no se gana hasta que se gana".

El candidato enfatizó en la necesidad de una victoria contundente por más de dos millones de votos para evitar, según sus palabras, que "Cepeda y toda la izquierda radical se agarren de eso para no reconocer el resultado de la elección".

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Presentó, además, graves acusaciones contra su opositor Iván Cepeda de quien dijo “está aliado con el narcoterrorismo en el Cauca, en el Chocó, en parte del Valle del Cauca y en Nariño para que presionen a la gente en esas regiones".

De La Espriella denunció que, en algunos lugares del Cauca, Cepeda obtuvo el 95 por ciento de la votación y que personas que votaron por su candidatura fueron amenazadas y desplazadas.

Sobre la reducción del tamaño del Estado, José Manuel Restrepo explicó mediante un ejemplo didáctico que el funcionamiento actual del Estado colombiano "no es viable financieramente". En ese sentido, señaló que el gasto supera los ingresos significativamente.

De La Espriella prometió indemnizar adecuadamente a quienes salgan del sector público y crear programas con el sector privado: "No los vamos a dejar tirados porque también tenemos una responsabilidad con ellos".

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En materia educativa, los candidatos presentaron un programa de educación digital que incluye llevar la universidad a casa de los jóvenes mediante una plataforma virtual avalada por el Ministerio de Educación, con computadores gratuitos y conectividad.

El modelo busca formar jóvenes en ciclos cortos en áreas como producción de contenidos, nuevas tecnologías, robótica e inteligencia artificial, con inclusión inmediata al mercado laboral.

Además, el aspirante a la presidencia, conocido entre sus seguidores como El Tigre, les pidió a los jóvenes que integran la denominada Primera Línea, que no se “dejen engañar” por los políticos que intentan, a su modo de ver, influenciarlos para salir a las calles a protestas.

Advirtió, en ese sentido, que recibirán “el peso de la ley” si lo que pretende este movimiento es “incendiar el país”.