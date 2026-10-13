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Martes, 13 de octubre de 2026
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Papa León XIV

"La intervención ha concluido con éxito": el Vaticano brinda actualización sobre la cirugía del papa León XIV para extirparle un nódulo del pulmón

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El papa León XIV entró en el hospital sonriendo y saludando el martes por la mañana, horas antes de la operación para extirpar el tumor que tiene en el pulmón y que parece una moneda.

El papa León XIV fue sometido este martes a una operación en un hospital de Roma para extirparle un nódulo del pulmón, la cual fue "completada con éxito", según informó el Vaticano recientemente.

El papa León XIV entró en el hospital sonriendo y saludando el martes por la mañana, horas antes de la operación para extirpar el tumor que tiene en el pulmón y que parece una moneda.

"El procedimiento se completó con éxito, dentro del plazo previsto y de la manera planificada", dijo el Vaticano en un breve comunicado.

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"El Santo Padre ha regresado a su habitación", decía el comunicado, añadiendo que se darían más detalles posteriormente.

Esta intervención quirúrgica supone la primera hospitalización de León XIII, de 71 años, desde que asumió la dirección de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025. Funcionarios del Vaticano que vieron al papa el lunes comentaron que parecía tranquilo respecto a su estancia en el hospital.

En un anuncio sorpresa tras las oraciones del Ángelus del domingo, Leo comunicó a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que los médicos habían descubierto el nódulo "en una fase muy temprana" durante los exámenes médicos.

"Los médicos creen que sería correcto intervenir", dijo.

Históricamente, el Vaticano ha sido muy hermético en lo que respecta a la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIII, Francisco, un argentino que hablaba abiertamente de sus dolencias.

Las personas que se encontraban fuera del hospital expresaron su preocupación por el estado de salud del papa.

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El vicario general de la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, dirigió el rezo del rosario por el papa en la capilla del hospital, que fue transmitido por el Vaticano. Decenas de personas asistieron y Reina pidió a todas las parroquias de la ciudad que se unieran.

Antes de la cirugía, el Vaticano informó que se esperaba que el tiempo de recuperación del Papa fuera de aproximadamente una semana. Sus audiencias han sido canceladas hasta el 20 de octubre.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, declaró a la agencia de noticias ANSA que Leo se había mostrado "muy tranquilo" respecto a su estado de salud cuando se reunieron con él el lunes.

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