Silvana Guerrero, jefa criminal del ELN, estaría huyendo a territorio venezolano, según Inteligencia

Según un informe de inteligencia al que tuvo acceso El Tiempo, Silvana Guerrero, jefa criminal del ELN, está buscando escondite y estaría huyendo a la Amazonía venezolana, quiere evitar una operación en su contra del gobierno de Abelardo de la Espriella. “El Tiempo conoció, a través de fuentes de inteligencia, que la cabecilla permanece en territorio venezolano y que sus desplazamientos estarían orientados hacia la región amazónica”, dice el medio colombiano mencionado.