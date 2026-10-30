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Silvana Guerrero, jefa criminal del ELN, estaría huyendo a territorio venezolano, según Inteligencia

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Según un informe de inteligencia al que tuvo acceso El Tiempo, Silvana Guerrero, jefa criminal del ELN, está buscando escondite y estaría huyendo a la Amazonía venezolana, quiere evitar una operación en su contra del gobierno de Abelardo de la Espriella. “El Tiempo conoció, a través de fuentes de inteligencia, que la cabecilla permanece en territorio venezolano y que sus desplazamientos estarían orientados hacia la región amazónica”, dice el medio colombiano mencionado.

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