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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Venezuela

La Copa Venezuela define sus ocho cruces de octavos de final y prepara el camino hacia el título: estos serán los encuentros

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fanáticos del club de fútbol venezolano Deportivo Táchira - Foto de referencia: EFE
Fanáticos del club de fútbol venezolano Deportivo Táchira - Foto de referencia: EFE
La fase de grupos finalizó con la clasificación de los últimos equipos y una ronda eliminatoria a partido único que iniciará el 21 de octubre.

La Copa Venezuela 2026 ya tiene definidos sus ocho enfrentamientos de octavos de final, luego de que este miércoles 14 de octubre terminara la fase de grupos del torneo de fútbol venezolano. Los equipos se alistan ahora para una ronda de eliminación directa que determinará a los clasificados a cuartos de final.

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La siguiente etapa se jugará el miércoles 21 de octubre y, según la información difundida por medios deportivos venezolanos, los cruces van a ser a partido único. Los equipos que aparecen primero en cada emparejamiento van a poseer la ventaja de jugar como locales.

Deportivo La Guaira vs. Aragua FC
Carabobo FC vs. Mineros de Guayana
Universidad Central de Venezuela (UCV) vs. Atlético Barinas
Deportivo Táchira vs. Monagas SC
Academia Puerto Cabello vs. Rayo Zuliano
Estudiantes de Mérida vs. Caracas FC
Portuguesa FC vs. Zamora FC
Metropolitanos FC vs. Anzoátegui FC

Uno de los partidos que destaca es el de Estudiantes de Mérida frente a Caracas FC, dos clubes tradicionales del fútbol venezolano. Igualmente sobresale el enfrentamiento entre Deportivo Táchira y Monagas SC, que medirá a dos equipos con aspiraciones de seguir en la competición.

La sexta jornada, jugada el 14 de octubre, completó la lista de participantes en la fase eliminatoria. Anzoátegui FC, Zamora FC, Atlético Barinas y Aragua FC consiguieron los últimos boletos disponibles para los octavos de final.

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Entre los resultados de la jornada estuvieron las victorias de Aragua FC por 3-1 ante Caracas FC, de Zamora FC por 3-1 ante Atlético El Vigía y de Anzoátegui FC por 2-1 contra Ávila FC. De igual forma ganaron Atlético Barinas, Monagas SC y Deportivo Lara, mientras Yaracuyanos FC y Barquisimeto SC empataron 1-1.

El formato de partido único incrementa la importancia de cada partido: una derrota va a suponer la eliminación inmediata, mientras que los ocho ganadores irán a los cuartos de final. Los horarios oficiales de los compromisos aún están pendientes de publicación.

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