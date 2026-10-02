Rory Branker, editor del medio La Patilla, recupera su libertad plena tras permanecer casi un año detenido: SNTP confirmó la sentencia absolutoria

Este jueves 2 de octubre, el Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla.

Con esto, quedan sin efecto las restricciones que mantenía el trabajador de la prensa venezolana desde su excarcelación.

Branker fue detenido el 20 de febrero de 2025, luego de compartir en la red social X una imagen relacionada con las recompensas ofrecidas por los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

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El periodista fue acusado de "traición a la patria", "financiamiento al terrorismo", "conspiración", "terrorismo" y "asociación para delinquir".

El 4 de febrero de 2026 salió de prisión tras permanecer recluido durante 11 meses y 15 días. Sin embargo, continuó sujeto a presentaciones periódicas ante las autoridades y tenía prohibición de salir del país.

¿Qué es una sentencia absolutoria?

Es una resolución judicial que declara la inocencia o la ausencia de responsabilidad penal del acusado.

Al margen de esta información, se sabe que la persecución, el hostigamiento y la censura contra la prensa en Venezuela continúan vigentes.

Gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documentan, hasta el sol de hoy, agresiones constantes.

De momento, la prensa en Venezuela se encuentra en una situación de extrema gravedad y asfixia sistemática.

Expertos aseguran que durante casi tres décadas de régimen chavista, se ha consolidado una política de "hegemonía comunicacional" mediante censura y persecución.