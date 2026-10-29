Gobernador chavista que inauguró un puente, el cual colapsó 72 horas después, dice que "fortalecerá el sistema eléctrico" de su estado

El gobernador chavista del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, informó sobre los "avances en la instalación de un autotransformador de potencia" en la Subestación Portuguesa 400 kV.

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Según el despacho de Cedeño, "este proyecto busca fortalecer el suministro eléctrico en la región y beneficiar a otras entidades del país".

Cedeño realizó una "inspección" de los trabajos en la Subestación Portuguesa 400 kV, ubicada en el municipio Páez.

Durante la visita estuvo acompañado por autoridades locales y representantes de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El anuncio se produce semanas después del colapso del puente sobre el río Ospino, una estructura que había sido inaugurada por el mandatario regional y el alcalde de ese municipio, Yongeiby Yépez, el pasado 9 de octubre.

La obra cedió durante la madrugada del 12 de octubre. El desplome dejó incomunicadas a varias comunidades cafetaleras de la zona.

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De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por las autoridades regionales, el derrumbe se produjo tras las "intensas precipitaciones" registradas en la zona.

El día de la inauguración, el gobernador Primitivo Cedeño dijo con efusividad: Ale limón, ale limón, aquí no había puente, se hizo uno.

El desplome generó cuestionamientos entre residentes y un sinfín de usuarios en redes sociales, debido al escaso tiempo transcurrido entre la inauguración de la infraestructura y los daños registrados.

Por su parte, el sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.