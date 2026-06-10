La OIEA exige respuestas al régimen de Irán sobre sus reservas de uranio y aumenta la presión internacional

La Junta de Gobernadores del OIEA, una agencia de la ONU, aprobó este miércoles en Viena una resolución que exige al régimen de Irán información sobre sus reservas de uranio y sus instalaciones de producción.

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La operación militar de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares en Irán ha impedido el acceso a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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La resolución redactada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, considera "esencial y urgente" que el régimen iraní proporcione "sin demora" al OIEA "información completa sobre los inventarios de material nuclear e información de diseño de las instalaciones".

El texto, adoptado por 21 votos contra 3 y 10 abstenciones, también exige que Irán "conceda a la agencia todo el acceso que requiera para verificar esta información", dijeron fuentes diplomáticas. Adicionalmente, en el evento un país de los 35 miembros del consejo no votó.

El OIEA estima que el régimen de Irán tiene 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Una predicción importante, ya que para fabricar un arma nuclear es necesario uranio enriquecido al 90%. Sin embargo, los inspectores no han visto el material desde el 10 de junio del año pasado.

Este mes Israel lanzó sus primeros ataques contra las instalaciones nucleares iraníes. Entonces la república islámica suspendió la cooperación con el organismo de control. Sin embargo, los países occidentales recalcan que la información y el acceso son cruciales para determinar si el uranio ha sido desviado.

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En declaraciones a la prensa, el representante permanente de Irán ante la ONU en Viena, Reza Najafi, estimó que la resolución es "contraproducente en la situación actual". "Complica aún más la situación volátil, el volátil alto el fuego y las negociaciones inconclusas entre Irán y Estados Unidos" en busca de una salida a la guerra en Medio Oriente, añadió.