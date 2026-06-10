Trump anuncia que Estados Unidos dará hoy un "duro golpe" al régimen de Irán como nueva respuesta al derribo de helicóptero en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que las fuerzas militares de su país darán otro "duro golpe" al régimen de Irán en el transcurso del día y se refirió al acuerdo con el que se busca el fin de los ataques en Medio Oriente.

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"Vamos a atacarlos pronto. He estado trabajando con Irán hace meses, deberían haber firmado, es un acuerdo magnífico... evita que tengan un arma nuclear", declaró Trump.

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El mandatario, además, sumó de manera contundente nuevas amenazas de ataque luego de que el régimen de Irán derribara un helicóptero AH-64 Apache en el estrecho de Ormuz.

"Ayer (martes) les dimos un duro golpe. Hoy (miércoles) volveremos a darles otro duro golpe", anunció el presidente Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que ya había iniciado ataques contra el régimen iraní por orden del comandante en jefe.

Según el comunicado oficial en X, "la misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada".

La aeronave, cabe resaltar, fue derribada mientras patrullaba aguas regionales en el mar frente a la costa de Omán. Los dos pilotos involucrados fueron rescatados sanos y salvos, según confirmó el Ejército de Estados Unidos.

Trump había ya anticipado la respuesta militar en Truth Social: "Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. (…) Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".

Este incidente representa la última escalada en una serie de amenazas en medio de a un alto el fuego vigente desde abril, mientras ambos lados intentan negociar el fin definitivo de los ataques.

En su pronunciamiento a los periodistas desde la Casa Blanca el miércoles, Trump afirmó que el régimen iraní ya accedió a no obtener un arma nuclear, pero que el acuerdo aún debe firmarse.

"Les dimos un tiempo por petición de Pakistán, pero queremos un acuerdo significativo, distinto al de Obama que les daba un camino a un arma nuclear, este es un camino en contra", sostuvo.

Entretanto, la región del estrecho de Ormuz, crucial para el transporte mundial de petróleo, se encuentra nuevamente en el centro de tensiones geopolíticas.

Las operaciones militares continúan desarrollándose mientras la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán, que pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos recientes.