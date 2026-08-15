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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Colombia

La Policía de Colombia despliega aeronaves para extinguir incendios forestales en Tolima y Cesar

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeronaves de Colombia extingen incedios- Foto: captura de pantalla de X
Aeronaves de Colombia extingen incedios- Foto: captura de pantalla de X
Ante las emergencias ambientales registradas en el país, la Policía Nacional activó aviones y helicópteros con sistema Bambi Bucket.

La policía Nacional de Colombia intensificó las labores de atención y mitigación de emergencias ambientales en el país mediante el despliegue de su flota aérea operativa para combatir los incendios forestales reportados en Tolima y Cesar.

Para estas labores puso en marcha helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket diseñado para la carga y descarga rápida de agua en puntos críticos junto con aviones especializados AT-802.

Balance de las operaciones aéreas

El despliegue operativo en las zonas afectadas deja un saldo de atención técnica enfocado en contener las llamas:

o

Descargas aéreas: 169 lanzamientos de agua sobre los focos de calor.

Volumen de agua: 116.000 galones vertidos en los terrenos afectados.

Tiempo de operación: 69 horas acumuladas de vuelo de apoyo.


Durante la jornada, la estrategia aérea centró sus recursos en el departamento del Tolima.

o

Dos aviones y un helicóptero de la fuerza pública mantienen operaciones activas de sobrevuelo y descarga directa en las jurisdicciones de los municipios de San Luis y Ortega, con el objetivo de enfriar la zona y prevenir la propagación del fuego.

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