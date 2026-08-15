La Policía de Colombia despliega aeronaves para extinguir incendios forestales en Tolima y Cesar
La policía Nacional de Colombia intensificó las labores de atención y mitigación de emergencias ambientales en el país mediante el despliegue de su flota aérea operativa para combatir los incendios forestales reportados en Tolima y Cesar.
Para estas labores puso en marcha helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket diseñado para la carga y descarga rápida de agua en puntos críticos junto con aviones especializados AT-802.
Balance de las operaciones aéreas
El despliegue operativo en las zonas afectadas deja un saldo de atención técnica enfocado en contener las llamas:
Descargas aéreas: 169 lanzamientos de agua sobre los focos de calor.
Volumen de agua: 116.000 galones vertidos en los terrenos afectados.
Tiempo de operación: 69 horas acumuladas de vuelo de apoyo.
Durante la jornada, la estrategia aérea centró sus recursos en el departamento del Tolima.
Dos aviones y un helicóptero de la fuerza pública mantienen operaciones activas de sobrevuelo y descarga directa en las jurisdicciones de los municipios de San Luis y Ortega, con el objetivo de enfriar la zona y prevenir la propagación del fuego.