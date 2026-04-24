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On the Road

Del Tolima a Nueva York, esta es la conmovedora historia de Sebastian Hoyos, el artista que conquista el género popular de Colombia

abril 24, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Sebastián Hoyos es la nueva promesa de la música popular y con mucho orgullo reveló las raíces que lo han llevado a la cima.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el cantante, productor y actor Sebastian Hoyos llegó desde el Tolima hasta Nueva York para compartir su inspiradora historia de su crecimiento artístico.

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Con una identidad profundamente marcada por la tradición, Hoyos destacó el valor cultural de su género musical. “Llevando nuestra cultura, la música popular es algo hermoso, hace parte de nuestra cultura de nuestra idiosincrasia colombiana y estoy empapado de eso”.

Su camino de crecimiento fue en medio de escenarios complejos. Durante la pandemia, el encierro se convirtió en una oportunidad creativa que lo llevó a experimentar con los recursos que tenía a la mano.

“Encerrados en pandemia, con los medios de un pueblo de un municipio, al ver que se volvieron virales mis videos, yo dije YouTube como puedo mejorar la calidad de mis videos”, relató y reveló una cómica historia del cómo armaba sus luces de colores.

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Asimismo, destacó que lo que empezó como una exploración casera pronto tomó fuerza. Las redes sociales impulsaron su talento y comenzaron a abrirle puertas en escenarios famosos. En ese momento, Hoyos estaba estudiando Derecho, pero su vida dio un giro inesperado cuando llegaron las primeras oportunidades laborales.

Al pasar el tiempo, Hoyos cultivo buenos frutos y más allá de la música, también incursionó en la actuación, demostrando su versatilidad artística. Entre sus trabajos más grandes se encuentra su asombrosa participación dando voz a Darío Gómez en la novela biográfica del artista colombiano.

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