Así se ve un amanecer tras las montañas en Marte: circulan imágenes captadas por el rover Curiosity de la Nasa

Unas imágenes captadas por el rover Curiosity de la Nasa, en las que quedó retratado un amanecer en Marte, han vuelto a circular mediante las redes sociales y portales especializados en astronomía.

En las imágenes se observa la luz que cae desde el cielo en el denominado planeta rojo.

La impresionante postal se vuelve incluso más espectacular al retratar unas montañas rocosas que se erigen imponentes en el desolado planeta que por momentos semeja a un desierto en La Tierra.

El portal, especializado en temas de astronomía Astronomy.com, compartió las imágenes y describió que en ellas se ve el sol matutino cuando “proyecta un resplandor difuso sobre el Monte Sharp de Marte, iluminando distantes formaciones rocosas esculpidas por el viento” conocidos como yardangs.

“Esta escena es un recorte de una panorámica de seis imágenes capturada por la Mastcam del rover Curiosity de la NASA a las 8:30 a. m. hora local del 11 de agosto de 2026, el sol (día marciano) número 4982 de la misión. El Monte Sharp, formalmente llamado Aeolis Mons, se eleva 5,5 km (3,4 millas) de altura en el centro del cráter Gale de Marte, de 154 km (96 millas) de ancho”, indicó.

Y precisó que, desde 2014, Curiosity ha ascendido aproximadamente 1 km (0,6 millas) por sus laderas estratificadas, interpretando cada nueva capa como un capítulo de la geología marciana.

“Las capas más bajas y antiguas de la montaña probablemente se formaron a partir de sedimentos depositados por lagos y arroyos que hace mucho que desaparecieron. Esta foto ofrece la vista más detallada hasta la fecha de la capa de yardangs, mucho más joven”, explicó Astronomy.com

Según el portal, resulta particularmente interesante el hecho de que el color y la orientación de los yardangs no coinciden con el material circundante. “Los científicos creen que estas formaciones podrían haberse acumulado a partir de ceniza volcánica que se depositó tras una erupción cercana y que posteriormente fue erosionada por el viento”, precisó.