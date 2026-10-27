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La JEP revoca libertad condicional a alias ‘Yako’, investigado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto de referencia de la JEP
Foto de referencia de la JEP
Kendry Téllez Álvarez incumplió sus obligaciones frente a la justicia transicional y permanece fuera del alcance de las autoridades, según el organismo.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias ‘Yako’, quien es señalado por la Fiscalía de presuntamente participar en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

La decisión se anunció este martes 27 de octubre por la Sala de Amnistía o Indulto, que determinó que Téllez incumplió de manera extensa sus obligaciones ante el tribunal al no informar acerca de su paradero ni comparecer ante las autoridades judiciales.

La JEP pidió al Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que haga efectiva la revocatoria del beneficio. A partir de esta decisión, el juez de la jurisdicción ordinaria va a poder expedir las órdenes de captura correspondientes.

Según la información difundida por la JEP, el compareciente dejó de responder a las comunicaciones del despacho judicial destinadas a verificar su disponibilidad. De igual forma, las consultas ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización señalaron que habría permanecido ausente por seis meses.

Alias Yako recibió el beneficio de libertad condicional el 28 de diciembre de 2018, en el marco de su sometimiento a la justicia transicional por delitos cometidos en su pertenencia a las antiguas Farc-EP.

La magistratura vio que su prolongada ausencia y los indicios acerca de una posible reactivación de actividades relacionadas con la criminalidad organizada comprometen las condiciones bajo las cuales recibió los beneficios judiciales.

Sin embargo, la JEP aclaró que la información recopilada de momento no permite concluir que Téllez se haya reincorporado a una estructura armada ilegal. Esa posibilidad tendrá que evaluarse con las garantías correspondientes y sin invadir las competencias de la justicia ordinaria.

La Fiscalía investiga a Téllez Álvarez por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según las hipótesis del ente acusador, alias ‘Yako’ habría cumplido un papel como articulador de la disidencia Segunda Marquetalia y posible coordinador logístico del atentado.

El crimen sucedió el 7 de junio de 2025, momento en que el entonces senador participaba en un acto político en el occidente de Bogotá. La investigación quiere esclarecer la cadena de responsabilidades detrás del ataque y la posible participación de integrantes de esa disidencia de las antiguas Farc.

La JEP precisó que la responsabilidad penal de alias ‘Yako’ por el homicidio tiene que ser establecida por la justicia ordinaria. La revocatoria de su libertad condicional responde al incumplimiento de las obligaciones impuestas por el sistema transicional, no a una declaración de culpabilidad por el asesinato del que fue dirigente político.

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