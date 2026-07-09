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Jueves, 09 de julio de 2026
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Canciller colombiano

Canciller designado por Abelardo de La Espriella anunció que Colombia no tendrá embajadas en Nicaragua y Cuba: “No vamos a legitimar regímenes”

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Omar Bula - EFE
Omar Bula - EFE
“No vamos a legitimar regímenes poniendo una embajada”, afirmó.

En las últimas horas, Omar Bula, canciller designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció en una entrevista con Noticias RCN que el gobierno entrante no establecerá embajadas en Nicaragua y Cuba.

Esta decisión marca un giro significativo en la política exterior colombiana hacia regímenes que Bula calificó abiertamente como dictaduras.

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No vamos a legitimar regímenes poniendo una embajada”, afirmó.

El canciller designado afirmó que, aunque habrá algunas relaciones, no existirán representaciones diplomáticas plenas. Asimismo, anunció que se podrían utilizar figuras como encargados de negocios para mantener relaciones mínimas, pero nada más.

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Del mismo modo, Bula afirmó que, en el caso de Venezuela, tiene una visión más optimista.

Con Venezuela vamos a estar muy cerca. Es una oportunidad gigantesca (…) está en un proceso con tres etapas muy claras: estabilización, recuperación y transición”. Explicó que Colombia acompañará este proceso con la expectativa de trabajar juntos en pro de la democracia, indicó.

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Finalmente, Omar Bula afirmó que las prioridades urgentes se centran en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos e Israel. Afirmó que desde el día uno trabajará en recuperar estos vínculos y que, a partir del 7 de agosto, día de la posesión del nuevo gobierno, quedarán establecidas las relaciones diplomáticas mediante decretos.

“Habíamos sido los aliados preferidos de los Estados Unidos durante mucho tiempo”, aseguró.

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