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Timochenko

Exguerrillero Rodrigo Londoño respondió al presidente electo Abelardo De La Espriella: "Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' - AFP
Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' - AFP
Londoño, conocido como Timochenko cuando integró las desmovilizadas Farc, aseguró que mantendrá su "compromiso" con la paz. “Estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo”, afirmó.

Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, exguerrillero de las FARC, respondió este martes al presidente electo, Abelardo De La Espriella, luego de que este afirmara que el exjefe de la guerrilla debía “estar preso de por vida” y cuestionara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Timochenko se pronunció hoy luego de haber firmado su regreso a Colombia ante la JEP, como condición del permiso que le permitió viajar en días pasados a España.

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A través de su cuenta de X, Rodrigo Londoño informó que cumplió con el requerimiento de la jurisdicción transicional y envió un mensaje al país, a las víctimas del conflicto armado y al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Me encuentro en la @JEP_Colombia reportando mi retorno al país. Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De La Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciendo. Firmes por la paz con justicia social y las víctimas”, afirmó.

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Abelardo De La Espriella, horas antes, había cuestionado el permiso que tenía Timochenko para viajar fuera del país y allí indicó que debía estar preso: “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”.

Del mismo modo, el exguerrillero Timochenko, ante los medios de comunicación en la sede de la JEP, reiteró que continuará presentándose ante ese sistema de justicia.

“Hoy, 14 de julio de 2026, siendo casi las 10 de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, contribuyendo con la reparación y contribuyendo con la reconciliación”, afirmó.

Finalmente, Londoño también hizo referencia a los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo y aseguró que mantendrá su compromiso con el proceso de paz.

A pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, expresó.

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