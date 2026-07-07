Club español de voleibol lamenta la muerte del capitán de la selección venezolana que había sido fichado días antes de los terremotos

Los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio han dejado una devastación sin precedentes con miles de muertos, heridos y desaparecidos.

TE PUEDE INTERESAR

En las últimas horas se conoció que un deportista venezolano perdió la vida tras los dos mortales terremotos de más de 7 grados de magnitud.

Se trata de Willner Rivas, un voleibolista venezolano que estaba cerca de continuar su carrera en Europa tras fichar por un club español que lo venía siguiendo desde tiempo atrás.

El Club Voleibol Guaguas lamentó en un comunicado el fallecimiento del jugador que también era capitán de la selección venezolana de voleibol.

“Está siendo una tragedia muy grande. A Willner lo seguimos mucho tiempo. Pensamos que era su momento para sumarse. Nos transmitía su carácter competitivo. Tenía muchas ganas de venir a la Isla. Todos hablan de su espíritu solidario. Días muy duros”, dijo Miguel Camarero, entrenador del equipo español.

A su vez, Camarero aseguró para la televisión de Canarias que el deportista de 31 años fue fichado por el club en mayo pasado.

“Muy triste, apenado por la sencillas razón de que era un chico que habíamos fichado en mayo”, declaró.

“Nos enteramos al segundo día y al tercer día nos habían dicho que su edificio de cinco plantas se había derrumbado. Teníamos esperanza hasta el quinto día”, añadió.

Rivas tuvo una destacada carrera en el voleibol nacional e internacional.

El deportista y capitán de la selección venezolana de voleibol dio pasos importantes por clubes argentinos, europeos y del continente asiático.

Algunos de sus equipos fueron: Distrito Capital, Lausanne UC, Afyon, Tannourine, Police Union, Gigantes del Sur, Police Union, Narbonne, Al-Qadisiya y Cisterna Volley.