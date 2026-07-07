NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Club español de voleibol lamenta la muerte del capitán de la selección venezolana que había sido fichado días antes de los terremotos

julio 7, 2026
Por: Luis Cifuentes
Willner Rivas, jugador de voleibol de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Willner Rivas, jugador de voleibol de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Se trata de Willner Rivas, un voleibolista venezolano que estaba cerca de continuar su carrera en Europa tras fichar por un club español.

Los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio han dejado una devastación sin precedentes con miles de muertos, heridos y desaparecidos.

TE PUEDE INTERESAR

En las últimas horas se conoció que un deportista venezolano perdió la vida tras los dos mortales terremotos de más de 7 grados de magnitud.

Se trata de Willner Rivas, un voleibolista venezolano que estaba cerca de continuar su carrera en Europa tras fichar por un club español que lo venía siguiendo desde tiempo atrás.

o

El Club Voleibol Guaguas lamentó en un comunicado el fallecimiento del jugador que también era capitán de la selección venezolana de voleibol.

“Está siendo una tragedia muy grande. A Willner lo seguimos mucho tiempo. Pensamos que era su momento para sumarse. Nos transmitía su carácter competitivo. Tenía muchas ganas de venir a la Isla. Todos hablan de su espíritu solidario. Días muy duros”, dijo Miguel Camarero, entrenador del equipo español.

A su vez, Camarero aseguró para la televisión de Canarias que el deportista de 31 años fue fichado por el club en mayo pasado.

“Muy triste, apenado por la sencillas razón de que era un chico que habíamos fichado en mayo”, declaró.

“Nos enteramos al segundo día y al tercer día nos habían dicho que su edificio de cinco plantas se había derrumbado. Teníamos esperanza hasta el quinto día”, añadió.

o

Rivas tuvo una destacada carrera en el voleibol nacional e internacional.

El deportista y capitán de la selección venezolana de voleibol dio pasos importantes por clubes argentinos, europeos y del continente asiático.

Algunos de sus equipos fueron: Distrito Capital, Lausanne UC, Afyon, Tannourine, Police Union, Gigantes del Sur, Police Union, Narbonne, Al-Qadisiya y Cisterna Volley.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Muerte

voleibol

España

Islas Canarias

Selección de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump en Washington - Foto AFP
Gustavo Petro

"Significa más vida para el mundo": Petro se refiere al acuerdo alcanzado por EE. UU. y el régimen iraní con inusual apoyo a Trump a horas de la segunda vuelta

Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
Estados Unidos

Estados Unidos refuerza seguridad durante el Mundial 2026 ante riesgo de ataques de "lobos solitarios"

Gabriela Fleritt, actriz y humorista venezolana - Fotos: Instagram / Pexels
Terremoto en Venezuela

Terremoto en La Guaira segó la vida de la actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Sebastián Beccacece | Foto: EFE
Selección de Ecuador

El argentino Sebastián Beccacece anunció que deja su cargo como entrenador de Ecuador tras eliminación ante México: "Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración"

Gustavo Petro y Donald Trump en Washington - Foto AFP
Gustavo Petro

"Significa más vida para el mundo": Petro se refiere al acuerdo alcanzado por EE. UU. y el régimen iraní con inusual apoyo a Trump a horas de la segunda vuelta

Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
Estados Unidos

Estados Unidos refuerza seguridad durante el Mundial 2026 ante riesgo de ataques de "lobos solitarios"

Gabriela Fleritt, actriz y humorista venezolana - Fotos: Instagram / Pexels
Terremoto en Venezuela

Terremoto en La Guaira segó la vida de la actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt

Jornada laboral, foto de referencia.
Branded

La cuenta regresiva de las 42 horas: lo que las empresas colombianas ya deberían estar ajustando

Lamine Yamal, delantero de la Selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal considera que “es demasiado pronto” para disputar un juego completo en el Mundial

Jugadores de Irán (EFE)
Irán

Visado de futbolista de Irán expiró tras su entrada a EE. UU. en donde su selección debutó en el Mundial con empate ante Nueva Zelanda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre