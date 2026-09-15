EE. UU. admite "escasez" de municiones por la guerra con Irán y la prensa revela graves daños a vehículos militares

En las últimas horas el Departamento de Guerra de Estados Unidos reconoció una "escasez" de municiones vinculada a la guerra con Irán.

Esto se conoce después de que el gobierno del presidente Donald Trump negara por varios meses esta crisis tras los reportes de prensa en este sentido.

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"Los gastos en municiones durante la operación Furia Épica provocaron una escasez en los inventarios estratégicos y revelaron cuellos de botella en las industrias responsables de la reposición de las municiones", dice un informe del inspector general del Pentágono sobre la operación estadounidense contra Irán.

En junio, informes de prensa señalaron que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban racionando el uso de sus misiles, en particular los de tipo interceptor, sin embargo el gobierno lo desmintió.

El propio presidente Donald Trump afirmó que el país disponía "de cantidades enormes de municiones".

No obstante, el reporte destaca las medidas adoptadas por el Departamento para acelerar la producción.

A principios de septiembre, Trump escribió que Estados Unidos contaba con "cantidades prácticamente ilimitadas de municiones".

Pero la prensa tenía otros datos, pues los reportes señalan que esta falta de municiones llevó a que Trump no renovara los ataques a gran escala contra Teherán durante el verano.

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Pese al uso masivo de interceptores, "los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios e instalaciones en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania", aseguró el Pentágono.

Entre abril y junio de 2026, la prensa reveló daños en varios aparatos del Ejército: cuatro F-15 destruidos, un F-35 dañado, siete aviones cisterna KC-135 dañados o destruidos, y "hasta 30" drones de ataque MQ-9 Reaper destruidos, entre otros.

El documento calcula en "más de 50.000" el número de militares estadounidenses implicados en la guerra en el Golfo, desencadenada el 28 de febrero .

Las represalias de Irán y de sus aliados dañaron edificios diplomáticos en cuatro países (Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos), precisa el informe.