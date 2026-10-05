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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Bogotá

Las impresionantes imágenes de una intensa granizada provocada por las severas precipitaciones de esta tarde en Bogotá

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Granizada en diferentes sectores de Bogotá-Foto: Tomadas de X
Granizada en diferentes sectores de Bogotá-Foto: Tomadas de X
El abrupto cambio climático causó fuertes precipitaciones con tormentas eléctricas e inundaciones en importantes avenidas de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy.

Una severa ola de lluvias con tormentas eléctricas y una intensa granizada impactó este lunes en amplios sectores de la capital colombiana.

Tras una jornada de elevadas temperaturas en la sabana, el repentino deterioro de las condiciones meteorológicas provocó el anegamiento de importantes arterias viales y la acumulación de hielo en las vías públicas de las localidades de Engativá, Suba, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo, Antonio Nariño, Santa Fe y La Candelaria.

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Los reportes del sistema de vigilancia meteorológica confirmaron el desplazamiento del núcleo de precipitaciones desde el occidente hacia la zona oriental de la ciudad.

​La fuerza del granizo y el escurrimiento de agua generaron emergencias puntuales en el drenaje urbano, situación que afectó el flujo regular de vehículos y motivó el despliegue preventivo de las unidades de la Policía de Tránsito y de los equipos de auxilio de la Alcaldía Mayor.

​“Recomendamos a todos los ciudadanos y conductores transitar con máxima precaución por los corredores viales de la capital. La presencia de hielo en la calzada y las inundaciones sobre las avenidas principales exigen reducir la velocidad para evitar accidentes mortales en la vía pública”, informaron los organismos de socorro durante la atención de la emergencia.

Las patrullas de las fuerzas de seguridad ejecutan recorridos tácticos para evaluar y monitorear el comportamiento de los canales de aguas lluvias en el norte y occidente de la urbe.

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​La ciudadanía debe permanecer atenta a las instrucciones de los cuerpos de socorro mientras avanza la limpieza de los colectores e infraestructuras de transporte en los puntos críticos del sistema vial.

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