La pesista colombiana María Fernanda Mena conquista la medalla de bronce en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

La delegación colombiana sumó una nueva alegría en el ámbito deportivo internacional tras la destacada actuación de la pesista María Fernanda Mena, quien se adjudicó la medalla de bronce en la modalidad de envión dentro de la categoría de los 77 kilogramos en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, celebrado en la ciudad de Ningbo, China.

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La atleta nacional firmó una sobresaliente presentación en el cierre de su participación al concretar un registro de 141 kilogramos en su tercer y último intento en envión, con lo cual superó la presión de haber sufrido un tropiezo inicial tras un primer intento fallido.

Con esta marca, Mena escoltó en el podio a la competidora china Qiuxia Yang, quien se alzó con la medalla de oro tras levantar 145 kilogramos, y a la egipcia Sara Ahmed, que obtuvo la presea de plata con 144 kilos.

La competencia se estructuró en dos pruebas fundamentales que configuran tanto los podios parciales como el acumulado general. En el movimiento de arranque, la colombiana validó un registro de 113 kilogramos que la ubicó en la quinta casilla de la clasificación.

Ya en la prueba de envión, tras asegurar los 135 kilogramos en su segunda salida, la pesista nacional arriesgó en el tramo definitivo para alzar los 141 kilogramos que le valieron el bronce. En la clasificación general de la categoría, Mena consolidó un total de 254 kilogramos para finalizar en la cuarta posición absoluta.

En la misma división participó también Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024. La colombiana fue sexta en el arranque con 112 kilogramos, quinta en envión con 140, y sexta en la clasificación total con 252 kilogramos, apenas dos kilos menos que su compatriota.

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La representación nacional en el certamen orbital continuará este sábado 7 de noviembre, cuando Valeria Rivas salte a la plataforma en la categoría femenina de 86 kilogramos, en una jornada programada para las 07:00 horas locales en Ningbo.