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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Palacio de Justicia

Retiran gigantografía de Hugo Chávez y representación digital del rostro de Simón Bolívar del Palacio de Justicia

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Fachada del Palacio de Justicia en Caracas, Venezuela - Fotos: X
Fachada del Palacio de Justicia en Caracas, Venezuela - Fotos: X
Las imágenes, que durante años formaron parte del exterior del edificio judicial ubicado frente a la avenida Bolívar, en Caracas, fueron desmontadas.

Recientemente trascendió que las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar fueron retiradas de la fachada del Palacio de Justicia de Caracas.

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Las imágenes, que durante años formaron parte del exterior del edificio judicial ubicado frente a la avenida Bolívar, fueron desmontadas.

En su lugar fueron colocadas dos grandes pancartas azules con el logotipo y el lema del 'Plan Venezuela Renace', campaña impulsada por el régimen "interino" de Delcy Rodríguez.

Entre las imágenes retiradas también se encontraba la representación digital en tercera dimensión del rostro del libertador Simón Bolívar.

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La cuestionada versión, recordemos, fue promovida durante el gobierno de Hugo Chávez, y posteriormente fue incorporada en la iconografía oficial de su administración.

De momento, Venezuela atraviesa una etapa de profunda incertidumbre y transición política tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

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Mientras gran parte de la ciudadanía y la oposición exigen elecciones libres, el proceso hacia una transición democrática avanza con lentitud.

El Gobierno de los Estados Unidos ha apuntado a una posible apertura electoral hacia el próximo año (2027).

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