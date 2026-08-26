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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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ICE

Liberan a un testigo clave en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado a manos de un agente del ICE

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Le rinde homenaje a Lorenzo Salgado-Foto: EFE
Le rinde homenaje a Lorenzo Salgado-Foto: EFE
Daniel Tirado Pantoja fue puesto en libertad por orden de un juez federal tras concluir que su encarcelamiento violaba el debido proceso.

El inmigrante mexicano Daniel Tirado Pantoja, uno de los testigos directos de la muerte de Lorenzo Salgado Arau durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), fue liberado este miércoles tras permanecer bajo custodia federal desde el pasado 7 de julio.

La excarcelación responde a una resolución del juez federal Alfred H. Bennett, quien determinó que mantener detenido al Tirado Pantoja carecía de justificación legal.

“No tiene antecedentes penales, no representa un riesgo de fuga y tampoco supone un peligro para la comunidad. Mantenerlo detenido sin justificación viola su derecho al debido proceso”.

Tirado Pantoja viajaba en una camioneta junto a otros dos trabajadores de la construcción, José Trinidad Rojas Pliego ya liberado y Víctor Salgado quien permanece detenido, cuando agentes del ICE interceptaron el vehículo en un vecindario predominantemente latino de Houston, Texas.

El caso ha generado fuertes tensiones debido a las discrepancias entre el informe oficial de las autoridades gubernamentales y la versión ofrecida por los testigos presenciales.

La versión del DHS, sostiene que Salgado utilizó la camioneta como un arma para embestir a un vehículo oficial y que intentó arrollar a un efectivo, obligando a un agente a disparar en legítima defensa.

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Sin embargo las declaraciones de los testigos, aseguran que los agentes obligaron a los ocupantes a descender por la fuerza y que, tras los disparos, Salgado fue esposado y colocado boca abajo en el suelo a pesar de la gravedad de sus heridas.

El Departamento de Seguridad Nacional, confirma que los agentes involucrados en la intervención no portaban cámaras corporales, y hasta la fecha, las autoridades federales no han hecho públicas grabaciones del incidente.

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Activistas y defensores de derechos humanos insisten en que la pronta liberación de los sobrevivientes resulta crucial para garantizar un testimonio sin presiones en las investigaciones en curso.

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