Portero colombiano mundialista se va de su nuevo club sin tocar el campo: grave lesión no lo dejó debutar

El portero mundialista colombiano David Ospina se quedó sin club tras salir del Atlante de México sin haber disputado un partido por culpa de una grave lesión en el codo derecho.

Ospina, de 37 años, fue anunciado como refuerzo del Atlante el 20 de julio, llegó a firmar contrato por un año y posteriormente fue registrado oficialmente ante la Liga MX de primera división.

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Sin embargo, antes de pisar el campo, la molestia que lo perseguía reapareció durante los primeros entrenamientos.

El club mexicano informó que la rescisión del contrato se dio "de común acuerdo" y que "se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución azulgrana", según un comunicado.

Sin embargo, su lugar lo tomará otro colombiano, pues el club ya había informado el jueves la incorporación del guardameta colombiano Jordan García, de 21 años, procedente del León de México.

La fractura del codo derecho de Ospina se originó en enero de 2023 cuando jugaba para el club Al-Nassar de Arabia Saudita y lo mantuvo fuera de actividad durante 10 meses.

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Ospina, que ostenta el récord de más partidos con la selección colombiana, ya defendió el arco de clubes como Atlético Nacional de Colombia, Arsenal de Inglaterra y Nápoles de Italia.