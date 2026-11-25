"Limpiar suciedad"; postulación de actuales magistrados del TSJ debió rechazarse: Perkins Rocha

Tras el fin de la cuarta ronda de diálogos entre la Asamblea Nacional legítima de 2015 y representantes del régimen de Venezuela, ha quedado abierta la posibilidad de que en el 2027 se adelanten elecciones presidenciales; por lo menos así lo ha dado a conocer Dinorah Figuera. Declaraciones que dejan un panorama de dudas e incertidumbre, teniendo en cuenta las irregularidades y amaños que se vienen presentando en la postulación de magistrados para el nuevo Tribunal Supremo de Justicia.