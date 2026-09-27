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¿Irá por un nuevo 'sold out'? Artista colombiano anunció segunda fecha en el país para uno de sus más esperados conciertos

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Movistar Arena de Bogotá - Foto EFE
Movistar Arena de Bogotá - Foto EFE
El reconocido cantante y compositor presentará durante ambas fechas su más reciente álbum de estudio.

El reconocido cantante y compositor colombiano Camilo anunció recientemente una segunda fecha en Bogotá, donde se presentará el próximo 11 y 12 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena como parte de su esperado 'Camilo Worldwide Tour 2026'.

La nueva fecha convierte el regreso de Camilo en una celebración de dos noches y da fuerza a una tradición que el artista, quien se dio a conocer desde muy joven tras brillar en el 'Factor Xs' de RCN, ha empleado en los últimos años al presentarse habitualmente en el país para la época decembrina.

Camilo podría sumar un nuevo 'sold out' en Bogotá como los que ha conseguido en fechas anteriores de giras de 2021, 2022 y 2024.

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El nuevo encuentro, que marcará el regreso de Camilo a tierras cafeteras —por lo que es uno de sus más esperados conciertos en los últimos tiempos —, llegará además en un momento especial de su carrera, pues estará presentando 'Para Cuando Sean Mayores', su más reciente álbum de estudio.

Se trata de un proyecto que el artista ha definido como un encuentro en el paso del tiempo y una manera de hablar sobre la vida, el amor, las relaciones, la familia y todo aquello que se va percibiendo de manera diferente durante el crecimiento.

El proyecto reúne 12 canciones y 12 piezas audiovisuales conectadas alrededor de un universo de imaginación, cuentos, personajes, juegos y escenarios.

Cabe resaltar que el punto de partida de 'Para Cuando Sean Mayores' nace de la mirada de Camilo como padre y de la familia que ha construido junto a Evaluna, la reconocida actriz y cantante venezolana.

La llegada de esta nueva etapa musical también encuentra a Camilo en un momento importante de reconocimiento artístico.

Recientemente, el músico recibió dos nominaciones a los Premios Juventud 2026: La Mezcla Perfecta por "Carteras Chinas", junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y Mejor Canción Pop por "Si Tuviera Que Elegir", junto a Ricardo Montaner y Evaluna.

'Para Cuando Sean Mayores' llegó poco más de dos años después de la publicación de 'cuatro', la cuarta producción discográfica de Camilo, que marcó su exploración de la salsa y le valió una triple nominación al Latin GRAMMY 2024 en las categorías de Álbum del Año, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Grabación del Año por "Una Vida Pasada".

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Camilo, con 32 años, suma a la fecha 33 nominaciones a los Latin GRAMMY en su carrera, que empezó oficialmente en 2008 tras ganar la edición de 2007 de 'Factor Xs'.

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