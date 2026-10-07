¿Logrará Cilia Flores convencer al juez de su caso para lograr la prisión provisional?

Faltan menos de 24 horas para que Cilia Flores vuelva al banquillo de los acusados. Este jueves, audiencia clave en la que ella intentará convencer al juez del caso, Alvin Hellerstein, para que le otorgue prisión provisional alegando supuestos problemas de salud. Cilia Flores está acusada de conspiración por narcoterrorismo y tráfico de drogas y desde el tres de enero permanece bajo custodia en el centro de reclusión de Brooklyn, en Nueva York.