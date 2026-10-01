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Terremoto en Colombia

Vivienda afectada por el terremoto colapsó en el centro de Pereira: mujer de 37 años quedó atrapada entre los escombros

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Colapso de vivienda en Pereira - Foto: Alcaldía de Pereira
Colapso de vivienda en Pereira - Foto: Alcaldía de Pereira
El inmueble había sido declarado no habitable y tenía una resolución para iniciar su demolición.

Una vivienda ubicada en la carrera 9 con calle 12, en el centro de Pereira, colapsó durante la tarde de este jueves 1 de octubre, en un nuevo episodio relacionado con las edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Tras el desplome, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, la Policía, la Defensa Civil y equipos especializados de búsqueda y rescate llegaron hasta el lugar para inspeccionar los escombros y establecer si había personas atrapadas dentro de la estructura. La zona fue acordonada y se restringió el paso mientras avanzaban las labores de emergencia.

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Durante la operación, los organismos de socorro localizaron con vida a una mujer de 37 años, quien había quedado atrapada entre los restos de la edificación. Según los reportes conocidos, tenía sus miembros inferiores atrapados entre los escombros y recibió atención mientras los equipos trabajaban para liberarla.

Posteriormente, la mujer fue rescatada con vida y trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira para recibir atención médica.

Cabe resaltar que el caso genera atención debido a que la estructura ya había sido evaluada por las autoridades después del terremoto del 10 de agosto.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Pereira, la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) inspeccionó el inmueble el pasado 16 de agosto y determinó que no era apto para ser habitado y que representaba riesgo de colapso.

Además, la administración municipal señaló que la edificación contaba con una resolución para iniciar el proceso de demolición. Sin embargo, antes de que este procedimiento pudiera concretarse, la estructura terminó desplomándose.

Asimismo, se recuerda que, en los primeros balances entregados por la Alcaldía de Pereira, se reportaron más de 35.000 viviendas afectadas, mientras que 12 edificaciones consideradas en riesgo de colapso ya habían sido demolidas.

Posteriormente, para el 1 de septiembre, se informó que 232 estructuras tenían autorización para ser demolidas debido a las condiciones de riesgo identificadas durante las evaluaciones. Estas decisiones hacen parte de un proceso que continúa en diferentes sectores de la ciudad.

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La magnitud de la emergencia también llevó a las autoridades a preparar procedimientos especiales para estructuras de mayor tamaño.

El pasado 23 de septiembre se informó que 12 edificaciones de gran altura afectadas por el terremoto requerían procesos especializados de demolición, debido a factores como su estado estructural, altura y cercanía con otras construcciones.

Ante el nuevo colapso, la Alcaldía de Pereira reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las señales de riesgo y no ingresar, permanecer ni transitar cerca de edificaciones declaradas no habitables.

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