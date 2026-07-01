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Terremoto en Venezuela

“Los niños son los primeros en sufrir el impacto del sismo, pero son los últimos en recuperarse y eso evidentemente genera unos riesgos importantes de protección”: coordinador general de CEDODAP

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Carlos Trapani, coordinador general de CEDODAP, habló con NTN24 sobre el riesgo que viven los menores de edad en medio de la tragedia tras los fuertes terremotos.

Tras los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, los menores de edad se han convertido en los más afectados en medio de esta tragedia, pues muchos de ellos han quedado desprotegidos y en riesgo tras no tener contacto con sus seres queridos.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Carlos Trapani, coordinador general de CEDODAP, sobre los riesgos a los que se enfrentan los niños tras los sismos.

“Los niños son los primeros en sufrir el impacto del sismo, pero son los últimos en recuperarse y eso evidentemente genera unos riesgos importantes de protección”, indicó.

“Tenemos un principal desafío en materia de infancia que tiene que ver con que la data oficial no ha sido posible presentar una data oficial pública desagregada que permita identificar la magnitud y el alcance del daño del sismo, sobre todo en niños y adolescentes”, agregó.

En cuanto a la información que se ha divulgado por medio de las redes sociales sobre menores separados de sus familias, Carlos Trapani señaló que, tras verificar en “hospitales, en refugios y en cooperación con autoridades, no hay niños separados de su entorno familiar”; aun así, dejó clara la importancia de que la información compartida sea verídica para no fomentar la desinformación frente a esta situación.

Esto teniendo en cuenta que los menores de edad se enfrentan a riesgos de trata, sustracción y de violencia sexual.

Frente a los pasos que deben seguir las personas en dado caso de encontrar un menor de edad: “Si una persona localiza o rescata a un niño y no es su familiar directo, lo primero que tiene que hacer es garantizar la seguridad, que tanto el niño como el adulto se encuentren en un espacio seguro y protegido”.

“Paso seguido, lograr identificar al niño, su nombre, su apellido, su edad, cómo se llaman sus padres y cuál es su domicilio”, añadió.

Como recomendación, Carlos Trapani, coordinador general de CEDODAP, invitó a que las personas hagan fichas con la información de los menores que estos puedan portar junto a sus cosas personales y notifiquen “al consejo de protección”.

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