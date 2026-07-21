Así quedó el ranking FIFA tras el Mundial 2026: un nuevo líder y Colombia cerca del Top 10

Tras finalizar el Mundial 2026 el pasado domingo, en las últimas horas se conoció una nueva actualización del ranking FIFA de selecciones, que deja varios cambios.

España, que el domingo se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, recuperó el primer puesto de la clasificación mundial FIFA, destronando a Argentina, a la que superó 1-0 en la final en East Rutherford (Nueva Jersey).

La Roja había abandonado el primer puesto del ranking en abril y ahora vuelve a lo más alto, indicó la FIFA.

VEA TAMBIÉN FIFA anuncia investigación en contra de la Selección Argentina tras los incidentes en la final de la Copa del Mundo o

España figura ahora con 1995.88 puntos, mientras que Argentina queda con 1970.37, a 25 unidades, como segunda de un podio donde Francia es tercera (1948.97).

El Mundial 2026 recién terminado provocó varios cambios en el Top 10 de esta clasificación, a la que entra México (10º, +4), en detrimento de Alemania (12º, -2), eliminada en dieciseisavos de final por Paraguay.

Otras de las selecciones que lograron ascender fueron Colombia y Brasil tras quedar eliminadas en octavos de final ante Suiza y Noruega, respectivamente.

La selección Colombia ascendió desde el puesto 13 al 11 y Brasil pasó del sexto al quinto.

Brasil (5º, +1), Marruecos (6º, +1) y Bélgica (8, +1) ganan un puesto, mientras que Portugal (7º, -2) y Países Bajos (9º, -1) bajan en el ranking.

La competición en Norteamérica sirvió de trampolín especialmente para dos selecciones: Suiza (14º, +5) y Noruega (19º, +12), que llegaron a cuartos de final y fueron eliminadas respectivamente por Argentina e Inglaterra (4ª).

Los noruegos alcanzan su mejor posición en la clasificación mundial desde 2011.

Cabo Verde, una de las sensaciones del torneo con su pase a dieciseisavos de final en su primera participación, sube tres puestos y es 64º.

El equipo que más puestos baja en el ranking después del Mundial es Túnez (57º, -12), que tuvo un torneo de pesadilla, en el que incluso llegó a cambiar de seleccionador en mitad de la competición.

Panamá (44º, -10), Uzbekistán (60º, -10) y Jordania (73º, -10) también sufren una caída importante después de su discreto paso por la Copa del Mundo.