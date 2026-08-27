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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Venezuela

Zamora golea 5-0 y tres clubes quedan igualados en la cima de la Copa Venezuela

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fútbol venezolano - Foto de referencia: EFE
Fútbol venezolano - Foto de referencia: EFE
Caracas, Monagas y Rayo Zuliano de igual forma mantuvieron posiciones privilegiadas y la pelea por los ocho cupos sigue abierta.

La tercera jornada de la Copa Venezuela ha dejado algo poco usual en la parte alta: varios clubes de la Liga FUTVE aún poseen el control de sus grupos. En el caso de Zamora firmó una de las actuaciones más destacadas de la fecha al golear 5-0 a Real Frontera.

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El equipo barinés definió el partido desde el primer tiempo, anotó cuatro goles previos al descanso. Erickson Gallardo colocó el primer gol a los 10 minutos, Sergio Sulbarán el segundo y Jean Paul Madera y Héctor Ramírez finalizaron de la mejor forma una primera mitad demoledora. Héctor Manrique, por su parte, anotó el quinto en el segundo tiempo.

La victoria hace que el Zamora con seis puntos en el Grupo B, pero no está solo. Atlético El Vigía también llego a la misma cantidad luego de derrotar 2-0 a Inter de Barinas, así como el propio Inter se mantiene igualmente con seis unidades. Los tres equipos cuentan con dos victorias y una derrota, razón por la cual la diferencia de goles ya comienza a volverse un factor importante para ordenar la zona.

El Grupo B justamente es uno de los más lindos de ver en la competición. Zamora llega a 12 goles a favor y cuatro en contra, Inter de Barinas tiene cuatro tantos anotados y tres en contra. El Vigía registra siete goles a favor y siete en contra. Real Frontera, por su parte, es último sin puntos tres derrotas.

En el Grupo C, Caracas FC, ha dado otro paso importante al vencer 3-1 a Barquisimeto Sport Club. Sebastián González, Lucciano Reinoso y Luis Maestre anotaron para el club capitalino, el cual se mantiene entre los equipos mejor posicionados de la fase de grupos.

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Rayo Zuliano de igual forma, sostuvo su buen momento. El equipo marabino venció 3-0 a Ureña con un triplete de Cristian Maldonado, el cual marcó los tres tantos en el primer tiempo. El resultado dejó al conjunto zuliano consolidar su posición en la zona y su condición de invicto.

Monagas ha sido uno de los clubes de Primera División que salió fortalecido. Derrotó 3-1 a Bolívar Sport Club en Ciudad Bolívar y sostuvo el paso perfecto que construyó en sus juegos anteriores. Dioner Fuentes, Edder Farías y Antonio Romero anotaron para el equipo oriental.

Por último, la jornada tuvo resultados muy cerrados. Trujillanos y Deportivo Lara empataron 0-0, Yaracuyanos le ganó 2-1 a Aragua con un gol de José Castillo en el tiempo añadido. En el otro encuentro, Deportivo Miranda y Anzoátegui, por su parte, igualaron 2-2 en Caracas.

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