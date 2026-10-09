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Programa: Club de Prensa

Macrooperación: autoridades en Colombia dan un nuevo golpe al narcotráfico del ELN

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades en Colombia han dado un nuevo golpe contra el narcotráfico del grupo criminal del ELN. En una macrooperación ejecutada por la Fuerza Naval, el Ejército y la Policía de Colombia resultó en la incautación de más de una tonelada de cocaína al ELN en el río Meta. Este es un operativo que representa uno de los golpes más significativos contra las finanzas de esta organización criminal en los últimos años.

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