Cayo alias ‘Primo gay’, uno de los cabecillas de la estructura de alias ‘Calarcá’ más buscados en Colombia

Cae uno de los más buscados de Antioquia en el noroccidente de Colombia, el Ejército Nacional, la policía y la Fiscalía capturaron en Briceño a alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’. Su nombre es Néider Yesid Uñates López y era requerido por homicidio agravado y concierto para delinquir. En el operativo también fue capturado otro presunto integrante de la estructura y se incautaron armas y municiones.