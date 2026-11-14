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Cayo alias ‘Primo gay’, uno de los cabecillas de la estructura de alias ‘Calarcá’ más buscados en Colombia

noviembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cae uno de los más buscados de Antioquia en el noroccidente de Colombia, el Ejército Nacional, la policía y la Fiscalía capturaron en Briceño a alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’. Su nombre es Néider Yesid Uñates López y era requerido por homicidio agravado y concierto para delinquir. En el operativo también fue capturado otro presunto integrante de la estructura y se incautaron armas y municiones.

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