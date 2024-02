Madre de Alexéi Navalni denunció que es víctimas de chantaje: "Quieren que todo se haga en secreto"

La madre del líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, afirmó este jueves que ya pudo ver el cadáver de su hijo en una cárcel del Ártico.

La mujer afirmó haber sido llevada a la morgue y haber visto los restos de su hijo que se encuentra en Salejard, la capital del distrito de Yamalo Netatsia, región del Gran Norte.

Además, afirmo que los investigadores establecieron la causa de la muerte, "y todos los documentos legales y médicos están listos".

El equipo del difunto opositor indicó que los médicos dictaminaron que la muerte fue por causas naturales.

La mujer también denunció "chantajes" para enterrar "en secreto" a quien fue el principal opositor al presidente ruso Vladimir Putin.

"Me están chantajeando. Quieren que todo se haga en secreto, sin ceremonia, quieren llevarme al fondo de un cementerio, cerca de una tumba recién cavada, y decirme: 'aquí yace tu hijo'. No estoy de acuerdo con eso", afirmó Liudmila Navalnaya en un video publicado por sus allegados.

Además, señaló que, “legalmente deberían haberme devuelto su cuerpo inmediatamente, pero no lo hicieron. En cambio, me están chantajeando. Estoy grabando este video porque empezaron a amenazarme. Mirándome a los ojos, dicen que, si no acepto un funeral secreto, harán algo con su cuerpo".

Cabe señalar que el líder opositor ruso murió en prisión el viernes 16 de febrero según informó la agencia rusa RIA Novosti.

La agencia, que citó a su turno al departamento del Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamal-Nenets, mencionó que Navalni se sintió mal después de una caminata y casi inmediatamente se desvaneció.

"El 16 de febrero de 2024, en el centro penitenciario N°3, el prisionero Navalni A.A. se sintió mal después de un paseo (...), las causas de la muerte están siendo esclarecidas", indicó el servicio penitenciario de la región ártica de Yamal en un comunicado.

Se informó a su vez que el personal médico llegó, tras el desvanecimiento de Navalni, inmediatamente y llamó a una ambulancia.

"Se realizaron medidas de reanimación que no arrojaron resultados positivos. Los paramédicos confirmaron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas de la muerte”, preció la nota de prensa.

Navalni, principal adversario del Kremlin, se encontraba en la cárcel del Ártico donde purgaba una pena de 19 años de cárcel, informaron los servicios penitenciarios.